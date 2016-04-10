Ребров: «Моя ошибка лишила «Спартак» победы»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров после матча 23-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:2) признал свою ошибку во втором пропущенном голе. Напомним, вратарь опрометчиво выскочил к линии штрафной, и не добравшись до мяча, позволил тому беспрепятственно закатиться в пустые ворота.

«Мне особо нечего комментировать. Только хочу извиниться перед партнерами и болельщиками за ошибку.

Хотел подстраховать партнеров, но не добрался до мяча. Если бы не эта ошибка, то мы выиграли бы – это 100%», – сказал Ребров.

После 23-х туров отставание «Спартака» от первого места составляет уже девять очков. От зоны еврокубков красно-белых отделяет четыре пункта.