Аленичев: «Какой-то злой рок мешает нам обыграть «Кубань»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после ничьей в домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:2) отметил, что краснодарцы являются для красно-белых неудобным соперником. Напомним, столичный клуб не может переиграть желто-зеленых уже девять встреч подряд.

«Кубань» – очень хорошая команда с хорошим подбором футболистом. У них были предыгровые кадровые проблемы, но есть игроки, которых их могут спокойно заменить. Вышедшая молодежь показала, что может соперничать и конкурировать с игроками основного состава.

Молодой парень, забивший гол, это пример того, что молодежи надо доверять. Честно говоря, «Кубань» для нас неудобный соперник. И в том году не смогли их обыграть, и сегодня не удалось. Злой рок какой-то.

Игра была интересной, с четырьмя голами. Хотя голы «Кубани» в какой-то степени получились курьезными. Претензий к игрокам у меня нет, самоотдача была, показали достаточно неплохой футбол. Хотя всегда хочется большего.

Был план забить быстрый гол. В Махачкале мы быстро отличились, и в итоге завершили игру комфортной победой. Сегодня тоже сделали ставку на быстрый гол, но после гола надо увеличивать преимущество, а мы пропустили два нелепых гола», – сказал Аленичев.