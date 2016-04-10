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Аленичев: «Какой-то злой рок мешает нам обыграть «Кубань»

10 апреля 2016, 21:51
7

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после ничьей в домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:2) отметил, что краснодарцы являются для красно-белых неудобным соперником. Напомним, столичный клуб не может переиграть желто-зеленых уже девять встреч подряд.

«Кубань» – очень хорошая команда с хорошим подбором футболистом. У них были предыгровые кадровые проблемы, но есть игроки, которых их могут спокойно заменить. Вышедшая молодежь показала, что может соперничать и конкурировать с игроками основного состава.

Молодой парень, забивший гол, это пример того, что молодежи надо доверять. Честно говоря, «Кубань» для нас неудобный соперник. И в том году не смогли их обыграть, и сегодня не удалось. Злой рок какой-то.

Игра была интересной, с четырьмя голами. Хотя голы «Кубани» в какой-то степени получились курьезными. Претензий к игрокам у меня нет, самоотдача была, показали достаточно неплохой футбол. Хотя всегда хочется большего.

Был план забить быстрый гол. В Махачкале мы быстро отличились, и в итоге завершили игру комфортной победой. Сегодня тоже сделали ставку на быстрый гол, но после гола надо увеличивать преимущество, а мы пропустили два нелепых гола», – сказал Аленичев.

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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mgordeev
1460314743
Может Спартаку тренер нужен? Я конечно не такой великий комментатор тренеров, как герой интервью, но мне кажется командой руководит днище.
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андрей андреев
1460317468
В церковь сходи)) А лучше в мечеть,как Бердыев)))
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fakel-vrn
1460321058
в этот раз спартаку еще повезло..могли бы обще без очков остаться..а то что ребров разок ошибся..дак он и спас несколько раз... спартаку вечно чтото ..ктото...мешает
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fakel-vrn
1460321800
а злой рок..потомучт переманил к себе игроков с кубани...попова и мельгарехо)))..эт шутка конечно)
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kotmyshka
1460322358
Нелепых, но красивых.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460323783
... скорее, бухой ШАНСон и ГОЛимая попса.
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ljrljr0505
1460368427
плохому танцору всегда что-то мешает....
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