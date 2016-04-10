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  • Ловчев: «Ростов» потерял очки с аутсайдером «Анжи», а армейцы с аутсайдером «Мордовией» – нет»

Ловчев: «Ростов» потерял очки с аутсайдером «Анжи», а армейцы с аутсайдером «Мордовией» – нет»

10 апреля 2016, 16:23
4

Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своими мыслями о крупной победе ЦСКА над «Мордовией» (7:1) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

«Когда начались разговоры, что ЦСКА в кризисе, я сразу сказал, что это не так. Да, они проиграли «Ростову» и «Зениту». Но это команды, которые тоже борются за тройку. Важно, что ЦСКА не отпускает тех, кого не должен отпускать. Вот «Ростов» потерял очки с аутсайдером «Анжи», а армейцы с аутсайдером «Мордовией» – нет. Понятно, что «Мордовия» просто развалилась. Настроение там упадническое. Тренер ушел. Можно говорить, что взяли паузу, расстались на время, но и так все всем понятно.

У ЦСКА есть игра. В каком-то матче она может не получиться. Но эта игра у ЦСКА есть, она существует. И это ценно. Есть Еременко с пасом, есть Муса, который всегда готов убежать. Всем игрокам понятно, как действовать. А вот у «Спартака», скажем, непонятно. Непонятно, как хочет играть команда…

ЦСКА не провалится, если с «физикой» будет порядок. Но все-таки сезон возобновился всего месяц назад. Наоборот команда Слуцкого должна прибавлять. Не сомневался, что именно ЦСКА и «Зенит» станут главными претендентами на первое место. Нудо отметить, что ЦСКА уже сыграл и с «Ростовом», и с «Зенитом», и со «Спартаком». Остался только «Локомотив» из лидирующей группы. Так что календарь на стороне армейцев», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мордовия Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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Aztec58
1460295966
Ловчев завсегда судит исключительно по счёту, ага, на большое ума не хватает. С кем и где играл Ростов, а с кем ЦСКА, разницу чувствуешь, а?
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Reets
1460298049
Кони с Крыльями потерпели, сельмаши - нет. Окей, примем как факт. И.. И всё) Такой анализ доставляет. Но Серафимыч изначально не верил в сельмашей, его можно понять.
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iordan137
1460298373
Не надоело-ли, каждый сезон видеть вверху таблицы,одно и тоже? Ростов триумфатор !!!
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vest01
1460298423
ЦСКА будит исключительно Первой.Ну за второе Место Будут бится три клуба Зенит-Ростов-Локомотив.В котором выграет Ростов
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