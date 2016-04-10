Ловчев: «Ростов» потерял очки с аутсайдером «Анжи», а армейцы с аутсайдером «Мордовией» – нет»

Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своими мыслями о крупной победе ЦСКА над «Мордовией» (7:1) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

«Когда начались разговоры, что ЦСКА в кризисе, я сразу сказал, что это не так. Да, они проиграли «Ростову» и «Зениту». Но это команды, которые тоже борются за тройку. Важно, что ЦСКА не отпускает тех, кого не должен отпускать. Вот «Ростов» потерял очки с аутсайдером «Анжи», а армейцы с аутсайдером «Мордовией» – нет. Понятно, что «Мордовия» просто развалилась. Настроение там упадническое. Тренер ушел. Можно говорить, что взяли паузу, расстались на время, но и так все всем понятно.

У ЦСКА есть игра. В каком-то матче она может не получиться. Но эта игра у ЦСКА есть, она существует. И это ценно. Есть Еременко с пасом, есть Муса, который всегда готов убежать. Всем игрокам понятно, как действовать. А вот у «Спартака», скажем, непонятно. Непонятно, как хочет играть команда…

ЦСКА не провалится, если с «физикой» будет порядок. Но все-таки сезон возобновился всего месяц назад. Наоборот команда Слуцкого должна прибавлять. Не сомневался, что именно ЦСКА и «Зенит» станут главными претендентами на первое место. Нудо отметить, что ЦСКА уже сыграл и с «Ростовом», и с «Зенитом», и со «Спартаком». Остался только «Локомотив» из лидирующей группы. Так что календарь на стороне армейцев», – сказал Ловчев.