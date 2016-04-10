Сафонов: «Терек» активно лезет в зону еврокубков, поэтому в матче с «Уфой» должен обойтись без осечки»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 23-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Тереком» успех со счетом 2:1 будут праздновать грозненцы.

«Грозненцы активно лезут в зону еврокубков, могут зацепиться и за медали чемпионата России. Подопечные Рашида Рахимова постараются обойтись в Уфе без осечки», – отметил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 23-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».