Павлюченко: «Не хочу вешать бутсы на гвоздь, еще чувствую в себе силы»

Форвард «Кубани» Роман Павлюченко поделился своими мыслями о том, какие задачи перед собой может ставить национальная сборная России на Евро-2016.

— Главное – выйти из группы. Потому что, если это не получится, всех смешают с грязью так, как только у нас умеют. А дальше уже все зависит от многих факторов. Мне кажется, что до четвертьфинала наши вполне могут дойти, а там уж как повезет.

— Вам не обидно, что ваши футбольные сверстники – Березуцкие, Широков, Кузьмин, не говоря уже об Игнашевиче – готовятся к Евро, а вы забыли, что такое сборная?

— За ребят я только рад. У меня же как-то не сложились отношения с Фабио Капелло, и со сборной в силу сложившихся обстоятельств пришлось расстаться.

— Но сейчас-то Капелло уже нет.

— Сейчас уже столько воды утекло… В моем нынешнем положении обсуждать подобный вопрос несколько странно, не находите?

— А что вас тогда держит в футболе? Какие-то карьерные планы еще имеются?

— Держит желание играть. Чувствую еще в себе силы, поэтому заканчивать не хочу. А карьерные планы сегодня простые – вернуться на поле и вспомнить, как забиваются голы.

— Есть понимание, что может случиться после мая, когда ваш контракт с «Кубанью» закончится?

— Нет. Но вешать бутсы на гвоздь, повторюсь, не хочу.

— В «Кубани» бы остались, предложи она вам продолжение контракта?

— Сейчас – безусловно. Даже с удовольствием – за границу как-то по-прежнему не хочется. Тем более, что в Краснодаре, где живут мои родители и родители жены, чувствую себя как дома. Но для того, чтобы мне что-то здесь захотели предложить, надо провести оставшиеся матчи максимально эффективно. И обязательно начать забивать. Иначе шансов нет.

— В России вас интересует только премьер-лига?

— Наверное, потому что ФНЛ – гораздо более сложный турнир (улыбается). Перелеты, поля, судейство – там все совсем другое. Поздновато уже перестраиваться (улыбается).