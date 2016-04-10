Головин: «Думаю, пока у меня все получается неплохо»

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин рассказал о своих впечатлениях от победы над «Мордовией» (7:1) в матче 23 тура чемпионата России.

— Мы хорошо играли в атаке, все получалось. Даже все рикошеты были в нашу пользу. Удача была на нашей стороне, мы очень довольны результатом.

— Можно ли сказать, что всю спортивную злость после поражения от «Зенита» выложили сегодня?

— Да, все расстроились после матча с «Зенитом», очень настраивались на этот матч.

— У тебя получился очень симпатичный гол, вспомни тот эпизод. Ты пробил очень хорошо.

— Дзагоев увидел, что я открылся на дальней штанге, подал, оставалось только пробить в пустые ворота.

— Ты уже полностью интегрирован в основу, часто появляешься на поле с первых минут. Как оценишь весенний отрезок в своем исполнении?

— Думаю, пока все получается неплохо. Мне нужно агрессивнее идти вперед, проводить атаки, не бояться, и все будет нормально.