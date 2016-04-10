Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Головин: «Думаю, пока у меня все получается неплохо»

10 апреля 2016, 12:24
3

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин рассказал о своих впечатлениях от победы над «Мордовией» (7:1) в матче 23 тура чемпионата России.

— Мы хорошо играли в атаке, все получалось. Даже все рикошеты были в нашу пользу. Удача была на нашей стороне, мы очень довольны результатом.

— Можно ли сказать, что всю спортивную злость после поражения от «Зенита» выложили сегодня?

— Да, все расстроились после матча с «Зенитом», очень настраивались на этот матч.

— У тебя получился очень симпатичный гол, вспомни тот эпизод. Ты пробил очень хорошо.

— Дзагоев увидел, что я открылся на дальней штанге, подал, оставалось только пробить в пустые ворота.

— Ты уже полностью интегрирован в основу, часто появляешься на поле с первых минут. Как оценишь весенний отрезок в своем исполнении?

— Думаю, пока все получается неплохо. Мне нужно агрессивнее идти вперед, проводить атаки, не бояться, и все будет нормально.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мордовия Головин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
scor-666-009
1460281063
Очень рад за Александра Головина! Прекрасный игрок и надежда сборной России и ЦСКА!
Ответить
Reets
1460287202
Надеюсь у коней не забалует. Тут главное чтоб с пацаном кокорин не случился.
Ответить
lex_ex
1460362228
так держать!
Ответить
Главные новости
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
1
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
1
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
2
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
2
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
9
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
Все новости
Все новости
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
9
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
15
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
1
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
6
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
5
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
13
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
3
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
7
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
127
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+