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  • Слуцкий: «К Натхо претензий никаких, равно как и к остальным»

Слуцкий: «К Натхо претензий никаких, равно как и к остальным»

9 апреля 2016, 17:20
2

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после разгромной победы над «Мордовией» (7:1) в поединке 23-го тура РФПЛ похвалил игроков своей команды, отметив, что не ни к кому из них он имеет глобальных претензий.

«Все ребята молодцы. Очень хорошо, что, забив несколько мячей, не бросили играть, а старались наращивать преимущество.

Широков находится в нормальной форме, а кто играет или нет, решаем в зависимости от текущей ситуации, от соперника, от состояния игроков и так далее.

Цауня и на сборах наигрывался на позиции левого защитника, и если бы не получил травму, именно он начал бы сезон на ней. Сейчас он поправился и вышел на это место. Да, кондиций еще не хватает, поэтому и попросил замену в концовке.

Когда матч выигрывается с таким преимуществом, нет глобальных претензий ни к кому, в том числе к Бибрасу Натхо.

Амир Натхо – молодой футболист, он имеет возможность тренироваться с основным составом. Но поскольку пока не дотягивает по уровню до игры в основе, получает практику во второй команде, что логично», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мордовия Натхо Бибрас Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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baltika415
1460212867
7 штук натолкали какие тут претензии к команде. Еще бы их в дубль за пропущенный гол сослал.
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lex_ex
1460272163
отыграли на отлично
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