Мельгарехо: «Ушел из «Кубани» из-за задержек по зарплате»

Нападающий «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мнением о непростой финансовой ситуации своего бывшего клуба – «Кубани», а также заявил, что задержки по зарплате стали одним из главных факторов его ухода из краснодарской команды. Напомним, в стан красно-белых футболист перешел во время зимнего трансферного окна.

– Вам наверняка доводилось читать или слышать о нынешних финансовых проблемах «Кубани». Как это может сказаться на игре?

– Ситуация, понятное дело, неприятная. Однако, зная этих парней, могу заверить, на поле никто о зарплате думать не будет, и спуску по этому поводу они никому не дадут. Сочувствую ребятам, надеюсь, что скоро ситуация разрешится, и все долги перед ними погасят.

– С вами подобное тоже случалось?

– Да, когда выступал в Краснодаре, тоже был недоволен частыми задержками и во многом по этой причине хотел уйти. Это говорит о том, что ситуация в клубе не совсем нормальная.

– По мнению болельщиков, футболист в России зарабатывает столько, что никакие задержки ему не страшны.

– Понимаете, вопрос ведь не в том, умру я с голоду или нет. Конечно, не умру. Но каждый хочет получать честно заработанное – и вы, и любой другой. Вот и футболист тренируется, выкладывается в матчах – словом, выполняет свою работу, и если при этом он не получает зарплату, какой бы она ни была, – это просто нечестно.