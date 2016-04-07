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  • Кирьяков: «Если бы «Зенит» оказался на месте «Бенфики», шансов пройти «Баварию» у них бы не было»

Кирьяков: «Если бы «Зенит» оказался на месте «Бенфики», шансов пройти «Баварию» у них бы не было»

7 апреля 2016, 14:43
8

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился своим мнением о победе «Баварии» над «Бенфикой» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, а также отметил, что у «Зенита» на месте лиссабонского клуба шансов бы не было.

«Думаю, немцам в матче с «Бенфикой» сослужил плохую службу быстрый первый гол. Конечно, португальцы – соперник гораздо легче, чем «Ювентус», через ожесточенное сопротивление которого мюнхенцам пришлось продираться в предыдущем раунде. И, может быть, хозяевам сейчас немножко не хватило настроя. Опять же – гол уже на второй минуте, все легко, все получается… Успокоились, думали, что следующие голы – только вопрос времени. Но при этом «Бавария» всегда играет строго по счету. Поэтому ничего особенно утешительного для «Бенфики» в минимальном поражении нет. Португальцам на своем поле надо забивать, им придется идти вперед, раскрываться – а в составе баварцев хватает мастеров, умеющих организовать и завершить мгновенную контратаку. Так что я не верю в сенсацию в этом противостоянии.

Если бы «Зенит» оказался на месте «Бенфики»? Шансов пройти такой суперклуб, как «Бавария», у них фактически не было бы. Конечно, шансы есть всегда и у всех. Можно побеждать за счет правильной тактики, выстроив игру от обороны… Но, объективно оценивая, все-таки «Зенит» в своем сегодняшнем состоянии не готов на равных противостоять монстрам калибра «Баварии», – сказал Кирьяков.

Источник: Спортфакт
Лига чемпионов Бавария Бенфика Зенит Кирьяков Сергей
Комментарии (8)
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Forever CSKA
1460030441
Для Зенита Бенфика оказалась супер - клубом и шансов пройти дальше не было.Бавария для них просто космос.
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REDWHITE_
1460031621
Зенька средненькая командочка)))) какая Бавария!!???))))
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kotmyshka
1460032799
Били и Баварию. Раз в год и палка стреляет.
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Zenit_EKB_88
1460033048
Баварию громил зенит в 2007 когда последний раз встречались в германии был счет 4-0 в пользу Зенита,так что бавария шляпа
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kykyi
1460036076
У них не оказалось шансов пройти и Бенфику.
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subbotaspartak
1460038313
А кто это, К и рья к ов?
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порт
1460047113
Не боги горшки обжигаю.
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Black Giz
1460052126
Не согласен с Кирьяковым. То что Бавария в разы сильнее, факт. Но тут уже игры на выбывание, можно собраться в каждом отдельном матче и выдавить из себя все соки и сделать положительный для себя результат. Таких примеров много. Зачем далеко ходить, Вольфсбург-Реал.
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