Кирьяков: «Если бы «Зенит» оказался на месте «Бенфики», шансов пройти «Баварию» у них бы не было»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился своим мнением о победе «Баварии» над «Бенфикой» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, а также отметил, что у «Зенита» на месте лиссабонского клуба шансов бы не было.

«Думаю, немцам в матче с «Бенфикой» сослужил плохую службу быстрый первый гол. Конечно, португальцы – соперник гораздо легче, чем «Ювентус», через ожесточенное сопротивление которого мюнхенцам пришлось продираться в предыдущем раунде. И, может быть, хозяевам сейчас немножко не хватило настроя. Опять же – гол уже на второй минуте, все легко, все получается… Успокоились, думали, что следующие голы – только вопрос времени. Но при этом «Бавария» всегда играет строго по счету. Поэтому ничего особенно утешительного для «Бенфики» в минимальном поражении нет. Португальцам на своем поле надо забивать, им придется идти вперед, раскрываться – а в составе баварцев хватает мастеров, умеющих организовать и завершить мгновенную контратаку. Так что я не верю в сенсацию в этом противостоянии.

Если бы «Зенит» оказался на месте «Бенфики»? Шансов пройти такой суперклуб, как «Бавария», у них фактически не было бы. Конечно, шансы есть всегда и у всех. Можно побеждать за счет правильной тактики, выстроив игру от обороны… Но, объективно оценивая, все-таки «Зенит» в своем сегодняшнем состоянии не готов на равных противостоять монстрам калибра «Баварии», – сказал Кирьяков.