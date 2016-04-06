Пеллегрини: «Проекты «ПСЖ» и «Манчестер Сити» чем-то схожи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Будет сложно, но я верю, у нас есть шанс. «ПСЖ» – отличная команда. Этот проект чем-то схож с проектом «Манчестер Сити» и старается расти год от года. У обоих клубов есть возможность прибавить. Не думаю, что в этой дуэли существует фаворит.

В нынешнем сезоне мы впервые выиграли группу Лиги чемпионов, и это было важно для нас. А затем мы в первый раз прошли стадию 1/8 финала. Посмотрим, что произойдет в противостоянии с «ПСЖ», – сказал Пеллегрини.

Также наставник манкунианцев заявил, что вратарь Джо Харт восстановился после травмы и готов принять участие в игре.

«Последние несколько дней Джо Харт тренировался без каких-либо проблем, и мы проверили его в деле. Конечно, всегда существует риск, когда игрок возвращается на поле после травмы, но не думаю, что с его участием в матче возникнут проблемы».

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 6 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.