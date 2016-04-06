Карпин поддержал идею введения видеоповторов

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился мнением по поводу возможного введения видеоповторов в российской Премьер-лиге.

«Как отношусь к возможному введению системы видеповторов в российском футболе? Великолепно. Если это не поможет судьям в разрешении спорных моментов, то уже ничего не поможет. А то, что матчи от этого станут более продолжительными – полная ерунда. За 30 секунд с помощью повтора судья все спокойно определит, вместо того чтобы три минуты спорить с игроками. Весь процесс будет только быстрее», – отметил российский тренер.