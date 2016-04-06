Энрике: «Суарес может не только забивать»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике расхвалил игру своего подопечного Луиса Суареса, который оформил дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).

«Сегодня Суарес получил не так много свободного пространства. Ему было очень непросто откликаться на все передачи, так как ему неизменно противостояли два центральных защитника.

Суарес может не только забивать. Он добавляет команде характера и при этом выполняет большой объем работы. Суарес идеально вписался в «Барселону». Этот футболист уже наполовину каталонец», — отметил Энрике.