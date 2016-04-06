Витория: «Можем пройти дальше»

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория уверен в том, что его команда наработала на гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). По словам специалиста, у его подопечных есть все шансы на то, чтобы выйти в следующий этап соревнований.

«В Мюнхене нас поддерживали четыре или пять тысяч болельщиков. Очень рад видеть их в Мюнхене. На следующей неделе мы получим поддержку уже 60 тысяч болельщиков. Быстрый гол не пошатнул нашу уверенность и у нас получилось доставить проблемы «Баварии». Пожалуй, мы заслуживали забить», – заявил он.

Напомним, что ответная встреча пройдет в среду, 13 апреля.