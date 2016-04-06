Команды Гвардиолы забили 200-й гол в Лиге чемпионов

Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола стал пятым тренером, который достиг со своими командами отметки в 200 или более голов в Лиге чемпионов. Юбилейный мяч был забит хавбеком мюнхенской команды Артуро Видалем в первом четвертьфинальном поединке с «Бенфикой».

Наряду с Гвардиолой 200 и более голов в самом престижном европейском клубном турнире забивали команды Алекса Фергюсона (326), Арсена Венгера (270), Карло Анчелотти (241) и Жозе Моуринью (234). Кроме «Баварии» испанский специалист участвовал в Лиге чемпионов с «Барселоной».