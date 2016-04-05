Гершкович: «ЦСКА имеет наиболее благоприятные шансы на победу в чемпионате»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович выразил мнение, что московский ЦСКА является главным претендентом на победу в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«За ЦСКА говорит большой опыт борьбы за чемпионство. И это очень организованная команда, хорошо готовая физически. Но некоторые игроки допускают излишний процент брака. Например, Еременко очень слабо сыграл с «Зенитом» (0:2), и его ошибка привела к голу соперника. Не совсем активен был Дзагоев. Но у всех игроков за плечами не только опыт, но и мастерство. Команду возглавляет Леонид Слуцкий, один из ведущих специалистов в России. Уверен, ЦСКА сделает правильные выводы из поражения и будет очень серьезной боевой единицей. Думаю, что у них наиболее благоприятные шансы на победу.

Три команды поборются за золото: календарь чуть полегче у ЦСКА, у «Зенита» и «Ростова» он посложнее. Все непредсказуемо, и для лидеров самое важное – не потерять очки в матчах с командами, которые явно слабее. Нас ждет очень интересная концовка», – отметил Гершкович.