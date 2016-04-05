Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко: «Кубань» погасила большую часть долгов перед футболистами»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко сообщил, что руководство краснодарского клуба начало выплачивать задолженности футболистам.

    – Да, выплаты начались. Большую часть долгов уже погасили.

    – То, что деньги будут, гарантировал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка?

    – Да, он приехал за несколько дней до матча с «Амкаром». Сказал, что все будет нормально и что скоро начнут гасить долги. И буквально на следующий день стали приходить деньги.

    – Настроение в команде улучшилось?

    – У меня всегда настроение нормальное вне зависимости от того, платят мне или нет. Я-то мог еще полгода потерпеть – для меня это не такая большая проблема. Но мне было больно смотреть на молодых ребят, которым порой не хватало денег на оплату съемной квартиры. Я это видел и своим интервью хотел достучаться до руководства.

    – И у вас получилось.

    – У клуба, как я понимаю, теперь новое руководство. И оно сразу начало выполнять свои обещания. Поэтому, думаю, в дальнейшем все будет хорошо.

    – Новое руководство – это люди из администрации края?

    – Да.

    – С Олегом Мкртчаном, который является одним из акционеров «Кубани», команда не виделась?

    – Один раз встречались – на зимних сборах. Он сказал, что в дальнейшем будет финансировать команду, помогать… Не знаю, что администрация края и Мкртчан решат насчет финансирования «Кубани». Мне, в принципе, без разницы. Главное, чтобы зарплаты и премиальные выплачивались в срок.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2016 18:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 5 апреля 2016, 19:48

      и зачем нам такой футбол????

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11