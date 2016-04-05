Карпин: «Офшорные схемы? Это проблемы «Реала Сосьедад», а не мои»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в бытность игроком «Реала Сосьедад» он получал деньги через офшорные схемы.

«Меня это мало интересует и мало интересовало. Это дела клуба. Я заключил контракт с «Реалом Сосьедад». Клуб мне платил и все, какие проблемы? На счет поступали деньги, что мне еще нужно знать? Это вся информация, которая у меня есть. Все эти проблемы – это проблемы «Реала Сосьедад».

У меня вопрос – а что, нельзя платить через офшоры или что? В то время можно было через офшоры платить? Слово офшор у всех вызывает какую-то реакцию, вот и все. А почему, чего – никто ничего не знает, насколько я понимаю», – сказал Карпин.