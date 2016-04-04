Кобелев: «Я не могу научить Погребняка забивать из убойных моментов»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после поражения в матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:4) прокомментировал игру нападающего Павла Погребняка.

«Я сам больше всех переживаю, может быть, больше него самого. Я его пригласил, к сожалению, забивать из таких ситуаций я его научить не могу, моменты есть, моменты убойные, и почему он не забивает, я не могу ответить.

Хватит терпения или не хватит? Все мы ошибаемся, доверять надо до конца. У нас есть обойма из 16–18 игроков, которым мы доверяем, которые в любой момент могут выйти и должны делать результат»,– сказал Кобелев.