Гвардиола: «Я точно знаю, почему «Бенфика» оказалась в четвертьфинале»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Бенфика» обладает одной из лучших оборонительных линий в Европе. У меня есть мысли насчет того, кто выйдет у нас в стартовом составе, но мне нужно переночевать с этой идеей. Решение я приму завтра утром.

Я точно знаю, почему «Бенфика» оказалась в четвертьфинале – это блестящая команда», – сказал Гвардиола.

Матч «Бавария» – «Бенфика» состоится во вторник, 5 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.