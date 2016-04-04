Роббен: «Гвардиола заставляет игроков думать на поле»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сравнил Хосепа Гвардиолу и Луи ван Гаала, с которыми ему приходилось работать.

«Ван Гаал, как и Гвардиола, думает о футболе круглые сутки. И каждую минуту он стремится усовершенствовать игру команды.

Что касается голландца, то у него свои методы работы. С ним очень легко. Если ты его понимаешь, и справляешься с поставленными задачами, то все складывается прекрасно. Гвардиола же заставляет игроков думать на поле», – заявил Роббен.

После окончания сезона Гвардиола сменит «Баварию» на «Манчестер Сити».