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    Генеральный директор «Уфы»: «Фримпонгу противопоказано искусственное покрытие»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом. Напомним, руководство уфимского клуба планирует расстаться с 24-летним ганцем.

    – Надо как-то решать этот вопрос. У Фримпонга что-то не получается в нашем клубе… Ищем компромисс. Ведь он должен быть помощником «Уфе», он сильный футболист.

    – Почему у него не получается?

    – В прошлом году мы тренировались на искусственном поле. Может быть, он не может привыкнуть и получает микротравмы.

    – Сейчас опять травма?

    – Да. Набирает форму – и тут же травма. Наверное, ему противопоказано искусственное покрытие.

    – Уже сказали ему, что намерены расторгнуть с ним контракт?

    – Такого не было. Просто нам нужно найти точки соприкосновения. Если это устроит все стороны, мы расторгнем договор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2016 17:25
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