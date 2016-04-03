«Манчестер Юнайтед» постарается подняться на пятое место в матче с «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» уже сумел успешно справиться с «Эвертоном» в первом круге АПЛ, и теперь команда ван Гаала имеет шанс подняться на пятое место, вплотную к зоне Лиги чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 18:00. Не пропустите!