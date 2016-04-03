Калиниченко: «В какой суд мне подавать на «Таврию» — российский или украинский?»

Тренер «Металлиста» Максим Калиниченко прокомментировал информацию о задолженности симферопольской «Таврии» перед ним по зарплате.

«Если Крым вернется в Украину, надеюсь, и «Таврия» вернется (смеется). А так, с кого мне сейчас спрашивать? С господина Аксенова? Мол, верните мне долги «Таврии»? Какие могут быть шаги предприняты с моей стороны? Мне что, в суд подавать? К тому же если подавать в суд, то в какой — российский или украинский? Если в украинский, то кто пустит украинских приставов в Крым, чтобы они там пытались с кого-то что-то взыскать. Поэтому ситуация непонятная, и непонятно, кто за что отвечает и где искать концы. Положение на самом деле патовое», — прокомментировал Калиниченко.