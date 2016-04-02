Рахимов: «Тереку» необходимо пресечь самоуверенность при стандартах»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после победы своей команды в матче 22-го тура РФПЛ с «Анжи» (3:2).

«В таких играх фаворита не бывает, и мы увидели, что «Анжи» старался использовать моменты на контратаках. Ребята держались до конца и заслуженно одержали победу. Меня насторожила наша игра на стандартах. Мне кажется, у нас появилась самоуверенность при их исполнении со стороны соперника, ее необходимо пресечь», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш Футбол».