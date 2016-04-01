«Бордо» попытается отобрать очки у «Монако»

«Монако» и «Бордо» своим матче открывают 32-й тур французской Лиги. Один из лидеров чемпионата будет принимать на своем поле уверенного середняка. Чем закончится эта встреча?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Монако» – «Бордо», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.