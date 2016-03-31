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Селюк: «Кубань» – это проект по отмыванию бюджетных денег»

31 марта 2016, 19:08
15

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим видением ситуации вокруг «Кубани». Напомним, краснодарский клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности перед игроками.

«Я говорил, говорю и буду говорить: «Кубань» – это проект по отмыванию бюджетных денег. Он выгоден и администрации Краснодарского края, и владельцу Олегу Мкртчану. В клуб заводятся футболисты, а на них люди делают деньги. Например, Каборе на момент его трансфера в «Кубань» стоил 500 тысяч, а был взят «Кубанью» за полтора миллиона. Что за бизнес такой?

Или другая ситуация: когда за того же Каборе «Локомотив» предлагает «Кубани» за пять миллионов, а затем им звонят и говорят: «Мы отдадим вам Каборе свободным агентом, но пять миллионов нам нужны наличными». Знаю, «Локо» предлагал за Каборе Ткачева, остальное – деньгами. Ткачев в итоге перешел в «Кубань», но сделка все равно сорвалась. «Прозрачные» деньги для Мкртчана неинтересны. «Кубанью» должны уже не спортивные органы заниматься, а следственный комитет», – сказал Селюк.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (15)
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Aztec58
1459440937
Где Мкртчан, там сами понимаете, что..., ага, но не мутному Селюку выводить других на чистую воду.
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grand-igor
1459442061
об этом и так все знают!! куда только правоохранительные органы смотрят!! растрата бюджетных средств- сажать надо таких как Мкртчан и ему подобных
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Twenty_One
1459452916
Зато недавно "тру фанаты" Кубани кричали,что у них в клубе все нормально,основной инвестор вернулся
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agul_BEDUK
1459453804
КАК И ВСЕ КЛУБЫ В РФПЛ
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СЛАВА 81
1459455693
Следственный комитет сам на этом деньги делает.
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Kuban23
1459469430
Каборе стоил 500 тысяч Евро? Селюк забыл Трансфермаркет посмотреть? лулз... В данном случаи - это не Кубань тогда отмывает деньги, а Марсель нажился... Жопой Селюка должен Следственный комитет заниматься, когда он за свое гавно в виде Аффолаби запихивать пытался за пол ляма зелени в Кубань и предлагал откаты. Мудак хотел сделать Кубань команду для подъема своих подопечных в цене. Его послал Мкртычан послал нах, после чего этот хрен на гавно исходить начал.
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Kenny McCormick
1459544500
всех посадить!
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