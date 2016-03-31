Селюк: «Кубань» – это проект по отмыванию бюджетных денег»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим видением ситуации вокруг «Кубани». Напомним, краснодарский клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности перед игроками.

«Я говорил, говорю и буду говорить: «Кубань» – это проект по отмыванию бюджетных денег. Он выгоден и администрации Краснодарского края, и владельцу Олегу Мкртчану. В клуб заводятся футболисты, а на них люди делают деньги. Например, Каборе на момент его трансфера в «Кубань» стоил 500 тысяч, а был взят «Кубанью» за полтора миллиона. Что за бизнес такой?

Или другая ситуация: когда за того же Каборе «Локомотив» предлагает «Кубани» за пять миллионов, а затем им звонят и говорят: «Мы отдадим вам Каборе свободным агентом, но пять миллионов нам нужны наличными». Знаю, «Локо» предлагал за Каборе Ткачева, остальное – деньгами. Ткачев в итоге перешел в «Кубань», но сделка все равно сорвалась. «Прозрачные» деньги для Мкртчана неинтересны. «Кубанью» должны уже не спортивные органы заниматься, а следственный комитет», – сказал Селюк.