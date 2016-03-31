Евдокимов: «В Премьер-лиге будут играть футболисты из нынешнего состава»

Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов рассказал о возможном выступлении клуба в следующем сезоне российской Премьер-лиги. Напомним, что после 28-ми туров оренбургская команда уверенно лидирует в первенстве ФНЛ, набрав 68 очков.

«Газовик» собирается в Премьер-лигу не только для участия. Турнирная задача стоять будет обязательно. Но главная задача у нас все-таки социальная – привезти в Оренбург большой футбол. Показать болельщикам ЦСКА, «Зенит», «Спартак». И сыграть против них именно той командой, которую создавали несколько лет, теми ребятами, которые, надеюсь, заработают путeвку в Премьер-лигу. Это принципиально.

Наш стадион пока на реконструкции. По регламенту арена Премьер-лиги должна вмещать минимум 10 тыс. Надеюсь, эту проблему клуб решит. Не готов к тому, что домашние матчи придется играть в другом городе! Считаю, надо делать все возможное, чтобы команды играли при своих болельщиках. Особенно там, где к футболу большой интерес. У испанского «Эйбара» стадион вмещает всего пять тысяч человек. И ничего – выступают в Примере. Считаю, без крайней необходимости лишать болельщиков права видеть свою команду – преступление перед футболом», – сказал Евдокимов.