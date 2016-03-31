Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин объявил о завершении карьеры.

«Были варианты продолжения карьеры. Я их рассматривал. Хотелось, конечно, еще поиграть. Силы есть, возможности тоже, но не смог договориться. Поэтому решил завершить карьеру сейчас. Были конкретные предложения от клубов Премьер-лиги, но озвучивать их не буду.

Где-то задачи мне не подходили, где-то условия. Все вкупе. В итоге понял, что лучше не ввязываться в новые проекты, как «Волга», и повесить бутсы на гвоздь», – заявил 36-летний Булыкин.