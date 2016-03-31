Руководство «Кубани» пообещало погасить задолженности в течение недели

Сегодня на базе «Кубани» состоялась встреча руководства Краснодарского края с игроками и тренерским штабом команды, в ходе которой представители клуба пообещали погасить все долги в ближайшее время.

Встреча с футболистами и тренерским штабом прошла в конструктивном ключе. Было достигнуто взаимопонимание по возникшим финансовым вопросам. При этом задолженность за февраль перед командой уже погашена. По итогам встречи было также принято решение о погашении остальных задолженностей в течение ближайшей недели.