Степашин: «Вратарям сборной надо пересматривать матчи с участием Яшина и учиться»

Член исполкома РФС Сергей Степашин поделился своим мнением о результате товарищеского матча Франция – Россия. Напомним, россияне уступили в Париже со счетом 2:4.

«Первый тайм – удручающий. Во втором команда собралась и эпизодами показывала неплохую игру. Что касается Кокорина, то Александр порадовал. Мастерство есть мастерство. Я желаю ему не сдаваться, окончательно восстановиться от травм и показывать хорошую, содержательную игру.

Лодыгин – дрогнул. Четвертый гол привез сам себе. Кстати, ситуация такая же, как в матче с «Бенфикой». Мне кажется, что дело в психологической подготовке в том числе. У нас есть Акинфеев, Ребров, Гилерме. А вообще надо пересматривать матчи с участием Льва Яшина. И учиться», – сказал Степашин.