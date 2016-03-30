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  • Зинченко может покинуть «Уфу» ближайшим летом ради сборной Украины

Зинченко может покинуть «Уфу» ближайшим летом ради сборной Украины

30 марта 2016, 15:20
13

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может уйти из команды в ближайшее летнее трансферное окно, чтобы получить возможность выступать за сборную Украины. Как сообщает Depo.ua, к такому выводу 19-летний футболист и его агент пришли после беседы с тренерами и менеджерами ФФУ.

Предстоящим летом агент Зинченко начнет искать варианты продолжения карьеры юного футболиста в Европе. Однако поиски нового клуба осложнит факт конфликта талантливого полузащитника с донецким «Шахтером», с которым он досрочно разорвал контракт. За односторонний разрыв соглашения на Зинченко в Европе могут быть наложены санкции и дисквалификация. Помимо этого у хавбека есть действующий контракт с «Уфой» до 2019 года.

Напомним, что ранее Зинченко был исключен из состава молодежной сборной Украины из-за принадлежности к РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Украина Уфа Украина Зинченко Александр
Комментарии (13)
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shmag
1459340782
"ради сборной Украины" будет дурачком
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serg30
1459341857
Сказ о том, как три минуты вполне могут угробить карьеру талантливого футболиста. Я про три минуты матча с испанцами, если кто не понял.
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Эрзя
1459342177
а может натурализуем?))
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msbleff
1459345156
бля,может все так хохлы уедут из страны? было бы шикарно.
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danis36
1459346007
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 7 матчей и 7 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - Fixmatch.net
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Black Giz
1459352089
Что же, паря, это твой выбор. Взвесь все за и против. Можешь карьеру поломать окончательно.
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Aztec58
1459354055
Пускай платит неустойку, ага, и валит до хаты.
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kykyi
1459356500
Правильно делает. Если не будет играть в сборной, то навсегда останется в клубе типа "Уфа" или скатится в стерлитамакский "Содовик".
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Diesel133
1459377355
ну, про интерес к нему европейских клубов и так писали.
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