Зинченко может покинуть «Уфу» ближайшим летом ради сборной Украины

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может уйти из команды в ближайшее летнее трансферное окно, чтобы получить возможность выступать за сборную Украины. Как сообщает Depo.ua, к такому выводу 19-летний футболист и его агент пришли после беседы с тренерами и менеджерами ФФУ.

Предстоящим летом агент Зинченко начнет искать варианты продолжения карьеры юного футболиста в Европе. Однако поиски нового клуба осложнит факт конфликта талантливого полузащитника с донецким «Шахтером», с которым он досрочно разорвал контракт. За односторонний разрыв соглашения на Зинченко в Европе могут быть наложены санкции и дисквалификация. Помимо этого у хавбека есть действующий контракт с «Уфой» до 2019 года.

Напомним, что ранее Зинченко был исключен из состава молодежной сборной Украины из-за принадлежности к РФПЛ.