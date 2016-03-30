Кобелев: «Думаю, «Краснодар» и «Динамо» ничем друг друга не удивят»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими ожиданиями от игры 22 тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».

«Краснодар» не отойдет от своей философии. Команда любит и умеет контролировать мяч, играть в короткий и средний пас, владеть преимуществом, набирать много технико-тактических действий. Мы должны, прежде всего, хорошо сыграть в обороне. Ну, и атаковать. А так все ясно. Думаю, ничем команды удивить друг друга не могут.

Когда ребята приедут из сборных, посмотрим на их состояние и тогда будем определяться с составом, тактикой и другим. Всегда с опаской ожидаю возвращения после сборов игроков, особенно после товарищеских матчей. Они доставляют много головной боли клубам. Лучше бы не было этой паузы. Мы только начали чемпионат, сыграли три тура, а после этого снова не видим игроков две недели. Мы ведь подводили игроков к общему знаменателю, а кто-то в сборной сыграет две игры, кто-то одну, кто-то вообще не сыграет. Так что по приезде у нас есть несколько дней, чтобы привести игроков в психологическое и физическое состояние», – отметил Кобелев.