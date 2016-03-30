Слуцкий: «Выход Головина связан с отсутствием заболевшего Денисова»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свой выбор при выборе стартового состава на товарищескую встречу с Францией в пользу хавбека ЦСКА Александра Головина.

«Денисов, к сожалению, заболел, пришлось искать ему замену в опорной зоне. Так как Глушаков и Тарасов провели полный матч с Литвой, их состояние нельзя было назвать оптимальным. Поэтому выбрали вариант с Головиным. В целом, он справился с поставленными задачами, но болезнь Денисова действительно оказала влияние на выбор состава.

Смолов, как и Кокорин, футболисты, которые способны играть и в оттяжке, и единственного нападающего. Все зависит от того, как складывается игра. Что касается Дзюбы, мы изначально планировали, что он проведет на поле весь матч», – сказал Слуцкий.