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    Широков обошел Зырянова и Хлестова по количеству матчей за сборную России

    Хавбек сборной России Роман Широков, вышедший сегодня в стартовом составе на товарищеский матч против Франции, записал на свой счет 53-й поединок в футболке национальной команды. Теперь полузащитник ЦСКА имеет в своем активе большее количество игр, чем у Игоря Денисова, который не смог принять участия в этом поединке из-за болезни, а также Константина Зырянова, Евгения Ловчева и Дмитрия Хлестова.

    Алексей Березуцкий в 57-й раз вышел в составе российской команды (столько же у Геннадия Литовченко и Игоря Семшова), а Юрий Жирков – в 68-й, что позволило ему сравняться с третьим бомбардиром в истории сборных СССР, СНГ и России Олегом Протасовым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.03.2016 22:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 30 марта 2016, 03:22

      бля Жиркова с Протасовым сравнили)самим то не сменшно?сколько Протасов для сборной СССР сделал,а Жирков "просто выходил на поле"

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