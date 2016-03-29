Ребров: «Есть предложения от агентов, так что уход из «Динамо» не выглядит чем-то невероятным»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился размышлениями по поводу своего будущего.

«Некоторые агенты обращаются, и нет ничего невозможного. Я душой и сердцем люблю «Динамо», но все зависит от многих факторов.

Как говорят в Англии, у футбола короткая память. Ты должен каждый день подтверждать свою состоятельность. У тебя может что-то не получиться, нет результата – и люди о тебе уже забыли», – сказал Ребров в интервью «Радио Вести».

Действующее соглашение Реброва с киевлянами рассчитано до июня следующего года. По словам президента «Динамо» Игоря Суркиса, клуб не намерен отпускать специалиста до завершения его срока.