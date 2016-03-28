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    Мостовой: «Французы могут кого-то поберечь в матче с Россией»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями перед товарищеским матчем национальной команды против сборной Франции.

    «Интересно дождаться составов. Французы в последней игре сыграли основой, а с Россией могут кого-то поберечь. У нас же состав более-менее известен, сыграет основа. Не жду какой-то веселой игры. Хозяева будут владеть преимуществом, а мы постараемся искать счастье в контратаках», – заявил Мостовой.

    Напомним, матч Франция – Россия состоится 29 марта на «Стад де Франс».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.03.2016 16:59
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