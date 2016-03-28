Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панов: «Со своим дублем я уже вошел в историю. Пусть теперь это сделает Дзюба»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов накануне товарищеского матча между российской командой и Францией выразил надежду, что нападающий Артем Дзюба в данной встрече сможет забить свой 100-й гол. Напомним, встреча пройдет 29 марта на «Стад де Франс» и начнется в 22:00.

    – Многие болельщики в предвкушении 100-го гола Дзюбы. Допускаете, что форвард оформит юбилейный мяч именно завтра?

    – Пожелаю ему удачи. Пусть забьет этот 100-й гол. Правда, с Литвой он почему-то он не играл. Наверное, с французами выйдет на поле.

    – А может быть, ему по силам и ваш подвиг повторить?

    – Я буду только рад! Пусть хоть хет-трик оформит! Я же не злопамятный (смеется). Всегда переживаю за нашу сборную. Для меня не так принципиально, чтобы мой дубль никто не повторил. Я уже вошел в историю. Пусть теперь это сделает, например, Дзюба. Мне не жалко! Хочется, чтобы наши ребята вновь обыграли французов на их поле. Это же прекрасно, если появится новое такое историческое событие. Пацаны же должны на кого-то равняться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2016 16:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 28 марта 2016, 21:09

      Комментарий удален

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 17:57

      Да-а, та победа дорогого стоила, жаль, что всё так печально вышло с Филимоновым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 28 марта 2016, 16:39

      Дзюба, если будет играть с Францией, мяча даже не коснётся.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 марта 2016, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дзюбв без хулька, обыкновенное бревнище

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11