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    Ловчев: «Победа над Литвой – что-то вроде приятного мотива, адресованного болельщикам»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о товарищеском матче, в котором сборная России со счетом 3:0 разгромила Литву.

    «Мы не слишком знали, чего ждать от этой игры. Литва перед нами встречалась с непростой Румынией, уступила всего лишь 0:1. У нас состав намечался неосновной. И еще история… Не надо забывать: со всеми постсовесткими командами Россия играет сложно. Мы для них – красная тряпка.

    Они выдают против нас не лучшие, но злые матчи. Не подпускают близко, словно в политике. Азербайджан, Грузия, Эстония, Армения, Литва – да почти со всеми такое было. А наши взяли и выиграли. Исполнили что-то вроде приятного мотива, адресованного нам», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.03.2016 15:49
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