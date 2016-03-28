Тетрадзе останется в «Енисее» по просьбе футболистов

Главный тренер «Енисея» Омари Тетрадзе продолжит работу в красноярском клубе. Напомним, что после поражения от «Тосно» (1:3) в матче 28-го тура первенства ФНЛ Тетрадзе заявил, что подает в отставку. Однако, футболисты команды выразили поддержку своему тренеру, отговорив его от ухода.

«Омари Тетрадзе и весь тренерский штаб остаются в команде и будут готовить ее к следующим матчам», – заявил пресс-атташе «Енисея» Евгений Горбунов Sibnovosti.ru.

Считается, что одной из причин попытки ухода Тетрадзе стало недавнее заявление президента «Енисея» Виктора Кардашова, который в очередной раз подчеркнул, что красноярцам пока рано задумываться о Премьер-лиге.