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    Тетрадзе подал в отставку с поста наставника «Енисея»

    Главный тренер красноярского «Енисея» Омари Тетрадзе подал в отставку. О своем решении наставник сообщил на пресс-конференции после поражения от «Тосно» (1:3) в матче 28-го тура ФНЛ.

    «Вину за поражение беру на себя. Я принял решение подать в отставку. Объявил об этом ребятам и руководству клуба. Потому что в нашей работе нет прогресса. Большое вам спасибо за совместную работу», – сказал специалист.

    Отмечается, что футболисты «Енисея» просили Тетрадзе остаться у руля команды, однако тот от своего решения решил не отказываться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.03.2016 16:17
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