Непомнящий: «Мог победить и «Волгарь», и мы»

Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий отметил качественный футбол, который показала его команда в матче с «Волгарем» (1:1).

«Мне кажется, сегодняшняя игра доставила удовольствие болельщикам. Могли победить и хозяева, и мы, но игра закончилась вничью. Достаточно качественная игра, как мне кажется, с равными возможностями и без драматизма.

Голы вытекали из логики. Тем не менее я вполне удовлетворен результатом по такой игре, потому что на сегодняшний день «Волгарь» является одной из ведущих команд нашей лиги и вполне достойно выглядит в играх против лидеров. Хотя сама команда тоже является лидером.

Мне кажется, в этом сезоне мы гораздо лучше входим в весенний этап первенства. Могу сказать, что во всех матчах мы играли с ощутимым преимуществом, но была плохая реализация. Ждем, что когда-то нас прорвет. У нас это серьезная проблема – завершение атаки. Мы о ней знаем. Очевидно, знают и соперники, поэтому с нами в обороне играют спокойно», – рассказал Непомнящий.

Напомним, что после 28 туров «Томь» занимает третью строчку в турнирной таблице ФНЛ.