Гершкович: «С Литвой все играли с полной самоотдачей, было видно, что сборная хорошо настроена»

Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович рассказал о своих впечатлениях от игры сборной России в товарищеском матче против Литвы (3:0).

– Понятно, что это была товарищеская игра с не самым сильным соперником, в которой Леонид Слуцкий имел возможность проверить ближайший резерв. Против сборной Литвы мы увидели на поле многих игроков не из стартового состава. Во втором тайме вышел, что называется, еще более дальний резерв. В целом, команда произвела очень приятное впечатление. Однако самое главное – было видно, что она очень хорошо настроена и все играли с полной самоотдачей. Может быть, не все получалось, но, если брать психологический фон и смотрибельность игры, то все было на приличном уровне. Мне понравились голы, которые забили наши ребята. Первый мяч – была проникающая передача на Смолова, он чуть-чуть себе подработал и пробил в дальний угол. После этого у него был еще один момент. Правда, Федор его не использовал. Второй мяч – очень рад за молодого парня – Головина, который свое появление на поле отметил точным ударом. Это даст ему возможность дальше уверенно двигаться по своей футбольной карьере. Третий мяч – отличное открывание Глушакова на ближнюю штангу при подаче углового и игра на опережении.

– Учитывая то обстоятельство, что матч с командой Литвы стал для сборной России первым в новом календарном году, вправе ли мы надеяться на то, что в дальнейшем она будет только прибавлять?

– Поскольку, как я уже сказал, в первой игре соперник был не самым сильным, это дало возможность команде более уверенно проявить себя. Однако сезон начался в первых числах марта, и многие команды провели уже по три-четыре игры. Футболисты «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» сыграли еще и в матчах еврокубков. Плюс были игры на Кубок страны. Поэтому, я считаю, все идет нормально и никаких опасений быть не должно. Матч с командой Литвы подтвердил, что наша сборная двигается правильным курсом и в дальнейшем будет только набирать необходимые обороты.