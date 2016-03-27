Олег Иванов: «Ожидаем, что в игре с Францией сможем проверить, на что мы способны»

Полузащитник «Терека» и сборной России Олег Иванов поделился своими мыслями о предстоящей товарищеской игре против национальной команды Франции.

«Мы ожидаем, что в игре с командой Франции мы сможем проверить, на что мы способны. Надеюсь, что игра будет достойной. О тактике нам расскажет тренерский штаб, а теорию и разбор игры мы делали, будем отталкиваться от него. В сборной Франции на каждой позиции играют сильные игроки, как полагается – лидеры клубов разных чемпионатов: Поль Погба, Матье Вальбуэна, Лассана Диарра. Франция всегда являлась фаворитом на Евро. Еще считаю фаворитами команды Германии и Испании», – заявил Иванов.