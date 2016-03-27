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    Симонян: «Гилерме хорошо сыграл в своем первом матче за сборную»

    Вице-президент РФС Никита Симонян поделился своим мнением о дебюте первого натурализованного игрока в истории сборной России вратаря московского «Локомотива» Гилерме за национальную команду в товарищеском матче против Литвы (3:0). Голкипер железнодорожников провел на поле весь второй тайм.

    «Гилерме – нормальный парень, уже несколько лет живет в России, хорошо говорит по-русски. Он хочет жить и играть в нашей стране. Почему нет? Тем более парень хорошо сыграл. Что тут еще можно сказать», – заявил Симонян.

    Источник: ТАСС

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    27.03.2016 13:13
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