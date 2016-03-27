Газзаев: «Почему бы не воспользоваться тем, что Тарасову нашли новую позицию»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Тарасова в товарищеском матче между российской сборной и командой Литвы (3:0). Напомним, в данной встрече хавбек сыграл на позиции центрального защитника.

«Тарасов достаточно уверенно сыграл в роли центрального защитника. Да, у него мало практики на этой позиции, но в перспективе его можно будет использовать в этом амплуа, тем более что игрок обладает всеми необходимыми для этого качествами.

Играя в средней линии, Тарасов умеет разыгрывать мяч и организовывать атаку. К тому же он достаточно быстрый футболист, силен в верховой борьбе и отборе, хорошо работает с мячом. Сегодня ему нашли новую позицию, почему бы этим не воспользоваться при необходимости?», – отметил Газзаев.