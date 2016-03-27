Мостовой: «У нас в стране есть вратари сильнее Гилерме»

Футбольный эксперт Александр Мостовой после товарищеского матча, в котором сборная России со счетом 3:0 разгромила команду Литвы, выступил против натурализации игроков. Напомним, в данной встрече состоялся дебют бразильца Гилерме, который ранее получил российский паспорт.

«Я против натурализованных игроков в нашей сборной в принципе. Непонятно, почему в нашей стране с такой большой историей и выдающимися вратарскими традициями прибегают к натурализации. У нас есть вратари сильнее Гилерме. А что касается дебюта Гилерме, то его сложно оценить – по его воротам было не так много ударов», – сказал Мостовой.