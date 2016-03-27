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    Мостовой: «У нас в стране есть вратари сильнее Гилерме»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой после товарищеского матча, в котором сборная России со счетом 3:0 разгромила команду Литвы, выступил против натурализации игроков. Напомним, в данной встрече состоялся дебют бразильца Гилерме, который ранее получил российский паспорт.

    «Я против натурализованных игроков в нашей сборной в принципе. Непонятно, почему в нашей стране с такой большой историей и выдающимися вратарскими традициями прибегают к натурализации. У нас есть вратари сильнее Гилерме. А что касается дебюта Гилерме, то его сложно оценить – по его воротам было не так много ударов», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.03.2016 09:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 марта 2016, 11:50

      В запас можно брать любого, всё-равно будет стоять Акинфеев. И опять будет унылое зрелище

      -3
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      Рейтинг: +837

      eleng 27 марта 2016, 11:07

      Пусть будет конкуренция, Гилерме хорош!

      -3
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      Рейтинг: +78

      msbleff 27 марта 2016, 10:35

      натурализация необходима. лишь страны бывшего ссср играют своими чистокровными и сидят в жопе. Гилерме да,он не сильный кипер,они с Крицюком на одном уровне. Селихову из амкара 21год,но по игре он намного мощнее. Джанаев проводит свой лучший сезон,в нем уверенность появилась. Ребров очень много мертвых мячей вытаскивает. Лодыгин тот же самый. С вратарями нет проблем то.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 27 марта 2016, 09:51

      Тоже против натурализации, сейчас Гилерме может отнять шанс у Крицюка играть в сборной.

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Alek7183 27 марта 2016, 11:17

      Если играть будет хорошо, то никто не отнимет.

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > shikari__ 27 марта 2016, 20:43

      Не совсем верно, иногда нужно поиграть уровнем выше прежде чем подрасти, а этот шанс просто может не предоставится, в матче с Литвой он мог бы сыграть весь матч - моральный бонус матч за сборную на ноль, хоть и "товарняк".

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Alek7183 28 марта 2016, 01:46

      не согласен, все будет зависеть от формы каждого вратаря и психологического состояния, от этого и будет решено кто 1 номер, а кто 3й. Несомненно, также предпочтение отдают тому, у кого опыта побольше. И смотрят все таки по матчам за клуб, а в таких играх как с Литвой, когда 0,5 удара по воротам за матч, и смотреть нечего. Хоть 3 таких матча отстоит на "ноль", толку то от них?

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