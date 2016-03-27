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    Гершкович: «Гол Глушакова? У Дениса прорезалось»

    Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович после товарищеского матча между россиянами и командой Литвы поделился мнением о результативности полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    – Денис Глушаков забивает головой уже во втором матче кряду – сначала за «Спартак» в игре против «Анжи», теперь за сборную. Удивительный факт?

    – Да, немножко удивительно. Одним словом – прорезалось! Денис уверенно пошел на мяч и положил его в ближний угол. Отлично! Дай бог, чтобы он и дальше забивал. Это пойдет на пользу и ему, и сборной.

    Источник: Eurofootball

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    27.03.2016 09:18
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