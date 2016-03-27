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    Товарищеский матч. Гол Дайера принес англичанам победу в игре с Германией

    В товарищеском матче сборная Германии проиграла команде Англии – 2:3. По ходу встречи немцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Тони Крооса и Марио Гомеса, однако точные удары Гарри Кейна, Джейми Варди и Эрика Дайера принесли сборной Англии победу. Отметим, что Варди свой гол забил первым же касанием после выхода на замену.

    Товарищеский матч

    Германия – Англия – 2:3 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Кроос, 43; 2:0 – Гомес, 57; 2:1 – Кейн, 61; 2:2 – Варди, 74; 2:3 – Дайер, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.03.2016 00:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5

      Мutu 27 марта 2016, 03:09

      бляяя варди что за машина

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 марта 2016, 01:46

      Неожиданно! Англичан с победой!

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 27 марта 2016, 00:49

      Немцы не хотели проигрывать на своем поле, но они во-первых привыкли товарняки играть вполсилы, а во=вторых не ожидали такой игры от Англии. Ведь эта команда не так уж здорово выглядела в отборочном цикле. Они не учли, что у Англии в этом сезоне произошло усиление состава. И это вина Лева.

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