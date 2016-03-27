Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    МЛС. Дубль Барриоса принес «Далласу» крупную победу над «Ди Си Юнайтед» и другие результаты

    В матче регулярного чемпионата МЛС «Даллас» благодаря дублю Микаэля Барриоса с разгромным счетом обыграл «Ди Си Юнайтед» – 3:0.

    В других встречах «Ванкувер Уайткепс» одолел «Хьюстон», «Нью-Йорк Сити» разошелся миром с «Нью-Инглэнд Революшн».

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк Сити – Нью Инглэнд – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – МакНамара, 10; 1:1 – Тирни, 38.

    Удаление: Коффи, 52.

    Ванкувер Уайткепс – Хьюстон – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Моралес, 23 (с пенальти).

    Ди Си Юнайтед – Даллас – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Барриос, 14; 0:2 – Барриос, 29; 0:3 – Уррути, 53.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.03.2016 09:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11